El Poder Legislativo del Estado, designó a María Dennise Pérez Correa y a Leslie Mora Camacho, como Síndica Propietaria y Suplente, respectivamente, del ayuntamiento de Zinapécuaro, para lo que resta del periodo constitucional 2021-2024.

La Comisión de Gobernación del Congreso del Estado fue la encargada de realizar el estudio, análisis y dictamen de las designaciones, mismas que fueron avaladas por el Pleno de la 75 Legislatura, por lo que Dennise Pérez Correa rindió protesta en la sesión extraordinaria celebrada este miércoles.

Las y los diputados, destacaron que las designaciones se realizaron respetando el origen partidista y cuidando que reunieran los requisitos de elegibilidad que para el cargo establece el artículo 119 constitucional, tales como: ser ciudadano mexicano por nacimiento y michoacano en pleno ejercicio de sus derechos; haber cumplido veintiún años el día de la elección, para el cargo de Presidente y Síndico; haber nacido en el municipio respectivo o haber adquirido la vecindad en el mismo por lo menos dos años antes al día de la elección.

Además de no ser funcionario de la Federación, del Estado o del municipio, ni tener mando de fuerza en el municipio en el que pretenda ser electo, durante los noventa días anteriores a la fecha de la elección; no ser ni haber sido ministro o delegado de algún culto religioso; no ser consejero o funcionario electoral federal o estatal, a menos que se separe un año antes del día de la elección; entre otros.

Es de recordar que el cargo quedó acéfalo luego de la renuncia por problemas de salud de la síndica propietaria en diciembre de 2022, y la posterior renuncia de la suplente en el mes de febrero de 2023; por lo que en marzo de este año fue notificado al Congreso del Estado de las ausencias definitivas para su debido proceso, que finalmente hoy concluye con la toma de protesta de la nueva funcionaria.