Entre 30 y 35 por ciento de los gobiernos municipales de Michoacán adeudan Impuesto sobre la Nómina, informó el secretario de Finanzas y Administración, Luis Navarro, quien exhortó a los alcaldes y a sus equipos a regularizar su situación y a cumplir con sus obligaciones tributarias.

Durante la reunión que tuvo con integrantes de las comisiones de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, y de Hacienda y Deuda Pública del Congreso del Estado, el funcionario estatal destacó la importancia de que los gobiernos municipales se esfuercen en ponerse al corriente y eviten problemas que posteriormente afecten sus presupuestos y el consecuente desarrollo local y regional.

Luis Navarro puso como ejemplo que si el Gobierno de Michoacán no paga los impuestos que le corresponden, la Federación le descuenta los adeudos de las participaciones. “Se trata de obligaciones tributarias que se deben cumplir con puntualidad y con total responsabilidad para no caer en situaciones irregulares ni frenar las acciones y los programas de impacto social”, advirtió.

Abordó, finalmente, el caso de las reglas de operación del Fondo para el Fortalecimiento de la Paz (Fortapaz), que son bastante claras y estipulan que los municipios que no estén al corriente con el pago de sus impuestos, no recibirán los beneficios ni los recursos del mismo, lo cual es fundamental tomar en cuenta porque el progreso local y regional no puede detenerse.