Diputadas y diputados de Morena, PAN, PRI, PVEM, PT, MC y PRD, integrantes de la Comisión de Seguridad Ciudadana, cuestionaron a la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez Velázquez, sobre temas de tráfico de armas, extorsión, drogas, seguridad y crimen organizado.

En dos rondas de preguntas, respuestas y réplicas, las y los legisladores cuestionaron a la funcionaria como parte de su comparecencia con motivo del análisis del Quinto Informe de Gobierno.

En su mensaje, la presidenta de la Comisión de Seguridad Ciudadana, diputada Juanita Guerra Mena (Morena), afirmó que para garantizar de la paz se requiere del esfuerzo conjunto de los tres Poderes y en los tres niveles de gobierno, “haciendo causa común para erradicar la delincuencia, la corrupción y la impunidad en nuestro país”. Pidió hacer de la seguridad una causa compartida para darle tranquilidad y paz a cada trabajador, jornalero, maestra, ama de casa, profesionista, niña, niño y a cada persona que merece vivir en paz.

Celebró que el régimen imponga como requisito la rendición de cuentas y el equilibrio entre Poderes, porque “ello da paso a la gobernabilidad democrática”. Resaltó que es fundamental no politizar la seguridad, ni pretender lucrar electoralmente con los problemas del país, sino darle una solución conjunta.

Sabemos que el fenómeno de la inseguridad es complejo y multifactorial, responde a necesidades y situaciones combatientes lo que requiere políticas públicas focalizadas, eficientes y congruentes; es por ello necesaria la participación de los tres órdenes de gobierno en los tres Poderes, desde luego, y la sociedad.

Morena

La diputada María Guadalupe Román Ávila dijo que la estrategia del Ejecutivo de “Abrazos no balazos” no significa estar cruzados de brazos, pues ahora se atienden las causas que provocan la violencia y destalló que esta nunca ha sido una lucha entre policías y ladrones, sino de eliminar la relación “podrida” entre ellos.

En tanto, la diputada Martha Azucena Camacho Reynoso reconoció la labor de la funcionaria, su transparencia y el contacto que tiene con los ciudadanos. Resaltó que, de acuerdo con el Inegi, la percepción de seguridad de cada trimestre refleja un aumento que coincide con las cifras de reducción de los delitos.

La diputada Olimpia Tamara Girón Hernández mencionó que el tráfico de armas representa entre el 10 y 20 por ciento del mercado ilícito a nivel mundial. Cuestionó qué está haciendo el gobierno mexicano para evitar la llegada de armas de alto poder a México. ¿Son suficientes los esfuerzos que se realizan para frenar el tráfico de armas y cuáles han sido los avances para evitarlo, desde Estados Unidos a México?

Por su parte, el diputado Juan Pablo Sánchez Rodríguez consideró que la coordinación entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Guardia Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia, las secretarías de Defensa Nacional y de Marina “ha sido una estrategia acertada para avanzar en la pacificación del país”. Los resultados que han generado “las políticas y medidas en materia de seguridad pública hablan por sí solas” y el tema de inseguridad se ataca de manera frontal.

PAN

La diputada Sarai Núñez Cerón inquirió hasta cuándo se continuarán permitiendo las actividades de la delincuencia organizada, “hasta cuándo se decidirán a actuar para erradicar a dichos grupos delictivos que hoy en día continúan diversificando sus acciones contra la sociedad, como son la extorsión, el secuestro, el robo de autotransporte en carreteras. Celebró la certificación policial pero, dijo, de acuerdo con la organización “Causa en común” del primero de diciembre de 2018 a junio de este año más de dos mil policías han sido asesinados por el crimen organizado.

A su vez, la diputada Ali Sayuri Núñez Meneses señaló que no se ha podido cumplir con la obligación básica de salvaguardar la integridad y los derechos de las personas. “Ha quedado claro que los constantes enfrentamientos del crimen organizado, cada vez en más zonas del país, se llevan a cabo de manera impune y, derivado de ello, la afectación a la integridad y a la vida de los elementos de la Guardia Nacional”.

La diputada Noemí Berenice Luna Ayala mencionó que se deben encontrar estrategias para darle paz y tranquilidad a las y los mexicanos, toda vez que hay más de 134 mil homicidios dolosos, alrededor de 113 mil desapariciones, cerca de 18 mil mujeres asesinadas, cuatro mil 500 feminicidios y dos mil policías son asesinados; no son cifras, sino familias que sufren y lloran todos los días y son muestra de que la política de “abrazos, no balazos” no ha funcionado.

El diputado Román Cifuentes Negrete comentó que si bien los grupos criminales no surgieron en este gobierno sí se multiplicaron, expandieron y triplicaron. Indicó que la estrategia de seguridad partió de un diagnóstico simplista. “Detrás de cada una de las víctimas de la inseguridad del país hay rostros, nombres, apellidos y familias que están de luto”; por ello, hizo un llamado para que se coordinen esfuerzos en la materia y no utilizar los indicadores de forma facciosa.

PRI

En su oportunidad, la diputada Carolina Dávila Ramírez mencionó que las desapariciones, lejos de disminuir, han aumentado, lo que significa que las acciones llevadas a cabo no han sido suficientes o son erróneas, por lo que consideró necesario que existan protocolos para la búsqueda de personas no localizadas y saber qué avance hay en el Plan Zacatecas. Reiteró que la inseguridad es un tema que “no podemos ocultar, vivimos en un Estado de ingobernabilidad” y afirmó que se requiere un mecanismo de prevención y de actuación rápida de las autoridades.

El diputado Carlos Iriarte Mercado subrayó que existe el contraste en donde la inversión o la participación de los policías en materia preventiva es una y en algunos estados es nula; por ello, pidió a la secretaria conocer ¿qué aspectos destacaría para tener este equilibrio en la participación que la sociedad demanda respecto de las policías preventivas en nuestro país, en la inversión que se requiere para el recurso humano y el recurso material para atender la demanda?

PVEM

En su turno, la diputada Valeria Santiago Barrientos comentó que, de acuerdo con el Inegi, 7 de cada 10 perros sufren de maltrato en México y esta problemática va en aumento, lo que obliga a poner más atención en este tipo de actos, buscar inhibir conductas y aplicar la ley con mayor rigor a quien atente con la integridad de un animal. Preguntó qué acciones se realizan para prevenir y castigar a quienes los maltraten o agreden, y qué relación existe entre los agresores de animales y los agresores de personas.

El diputado Jorge Luis Llaven Abarca resaltó el buen desempeño de la Secretaría y planteó la necesidad de que la ciudadanía conozca la importancia de la prevención de la violencia y qué medidas se aplican para la población vulnerable en materia de seguridad. Subrayó que el tema de la seguridad pública es percepción, por lo que invitó a los grupos parlamentarios a no politizar el tema, el cual es un reclamo constante de las y los mexicanos.

PT

A su vez, la diputada Celestino Rosas Araceli indicó que el Servicio de Protección Federal es un órgano desconcentrado que contribuye a la salvaguarda de los bienes inmuebles del país, por lo que es necesario conocer sus resultados y manifestó su apoyo para esta institución se expanda y desarrolle exitosamente. Añadió que este tema es fundamental, ya que con ello se evita el retorno de contratos con empresas privadas.

El diputado Jorge Armando Ortiz Rodríguez indicó que los gobiernos de México y Estados Unidos realizan un esfuerzo para buscar una solución coordinada contra el trasiego de drogas sintéticas, en específico el fentanilo; por ello, preguntó qué avances se han tenido con el gobierno del país vecino para frenar el contrabando de armas de fuego y precursores químicos con los que se producen metanfetaminas.

MC

En tanto, el diputado Omar Enrique Castañeda González apuntó que el país no se ha pacificado, el crimen no ha disminuido y la sociedad mexicana no está segura. “No se puede negar lo evidente, la violencia está presente a lo largo y ancho del territorio nacional”. Preguntó si se sabe que los policías civiles no se han fortalecido, “que la Guardia Nacional no ha podido despojarse de su origen militar y que el presupuesto invertido en seguridad no ha dado los resultados esperados”. Añadió que es primordial evitar que las autoridades de seguridad municipal se involucren en delitos como la extorsión.

PRD

La diputada Edna Gisel Díaz Acevedo indicó que 30 de las 32 entidades del país cuentan con alerta de viaje en Estados Unidos, debido a las personas desaparecidas y el avance de los carteles del narcotráfico. Afirmó que es fundamental conocer el balance, así como la operación de la Guardia Nacional y la capacitación, certificación y equipamiento de los cuerpos policiacos de los gobiernos subnacionales.

El diputado Francisco Javier Huacus Esquivel mencionó que el Comité Internacional de Derechos Humanos reveló que México es el país que encabeza la lista a nivel mundial de peticiones para la búsqueda de personas desaparecidas. Asimismo, se han registrado hasta abril de 2023, 5 mil 698 fosas clandestinas. Preguntó qué se hace para atender las solicitudes de las madres buscadoras y qué estrategias se aplican para poner un alto a la formación de fosas clandestinas por parte del crimen organizado.

El camino a la paz se construye con una nueva política económica

Al dar respuesta, la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana dijo estar consciente de la preocupación de la ciudadanía por la delincuencia, los robos, extorsiones, secuestros y fraudes. “No abdicamos de la responsabilidad que tenemos en materia de seguridad”. Resaltó que “no estamos de acuerdo en pactos mafiosos ni acuerdos con el crimen organizado”.

Afirmó que la seguridad es una tarea conjunta y el compromiso de esta administración es regresar la paz a todas las comunidades del país. Refirió que la dependencia a su cargo ha estado trabajando en las causas que generan las violencias, como el tema de adicciones y constructores de paz; este último se enfoca a los 50 municipios prioritarios, donde se busca a los jóvenes y se les incluye en el Programa Jóvenes Construyendo el Futuro, donde reciben una beca y tienen oportunidades de un empleo.

Indicó que desde hace años México vive una espiral de violencia a consecuencia del consumo de drogas que se registra en el mundo, combinada con el tráfico de armas en otros países. Las Fuerzas Armadas mexicanas realizan un importante esfuerzo para reducir el flujo de armas de fuego de alto poder que entra por la frontera norte de México y que fortalece a los grupos criminales. Subrayó que desde diciembre de 2018 a la fecha han sido aseguradas 47 mil 481 armas de fuego.

Rosa Icela Rodríguez destacó que Estados Unidos tiene un problema de salud pública por el consumo de drogas, principalmente por el fentanilo, y México enfrenta la violencia de los carteles que lucran con la venta, el trasiego de droga y se abastecen con dinero y armas de alto poder en Estados Unidos, “provocando muertes en nuestro país”.

Precisó que la coordinación con el vecino país ha permitido avanzar en el desarrollo de planes de trabajo para impulsar el fortalecimiento de la seguridad regional transfronteriza, priorizando el combate a las organizaciones criminales transnacionales para desarrollar comunidades seguras. Además, se colabora en tres rubros: el tráfico de drogas sintéticas, precursores químicos, armas de fuego y tráfico de personas.

Sobre el Plan de Zacatecas, explicó que opera de manera estatal y municipal a través de la presencia de efectivos del Ejército y la Guardia Nacional, quienes han logrado el retorno de las personas que fueron desplazadas por la violencia en las localidades de Jerez.

Además, del 1 de diciembre de 2018 al 14 noviembre de 2023 se decomisaron dos millones 544 mil kilos de marihuana, se destruyeron 655 plantíos de este narcótico, se incautaron nueve mil 361 pastillas de fentanilo y 11 kilos de la misma sustancia, se aseguraron mil 902 vehículos, dos mil 458 armas de fuego, 13 mil 498 cargadores y 524 mil cartuchos.

Manifestó que el delito de extorsión no es considerado grave, por lo que pidió se legisle en la materia. No obstante, indicó que se han implementado acciones para evitar este delito en la modalidad telefónica con la anulación de los números reportados a través de la cancelación de siete mil 500 tarjetas SIM y 12 mil 500 dispositivos por medio del IMEI.

Respecto a las policías, explicó que en algunos estados hay más elementos, pero menos intervención de las Fuerzas Armadas federales y en otras entidades es viceversa; sin embargo, habrá que analizar cuál es la capacitación de las policías. Consideró necesario continuar con su certificación, capacitación y el respaldo que requiere la población.

En cuanto a la violencia contra los animales, dijo que éste no es un problema aislado y estudios demuestran la importante relación entre la crueldad hacia ellos y la violencia contra las personas. Estimó que evitar el maltrato no solo mejorará su calidad de vida, también contribuirá a prevenir y reducir la violencia social, ya que estos hechos muestran una persona con nula empatía hacia los seres vivos y especialistas señalan que esta forma de actuar llega a encontrarse hasta en homicidas seriales.