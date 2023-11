¿Cuántas tácticas de comunicación y marketing político puedes utilizar en una campaña electoral? En realidad, hay decenas y aplicarlas dependerá de la circunstancia de cada candidat@ o partido político. Hoy solo te comparto tres, para que, si tú serás candidata o candidato, o serás quien maneje la comunicación y el marketing político del candidat@, sepas cómo reflexionar el posicionamiento de marca previo a la campaña.

1. Asegurar lo ya ganado: Un candidato que ya tiene imagen y cargos detrás, debe mostrarse sereno. La imagen de sensatez y de prudencia funciona muy bien, sobre todo para el que inicia con márgenes de ventaja.

2. Descalificar al oponente: Si vas a pedir el cambio, es muy importante que desde un inicio marques tu propuesta única de venta (PUV) para diferenciarte del puntero. Hay quienes se espantan de las descalificaciones y el juego duro, porque dicen que “México no está para ser más dividido”. La realidad, es que esos comentarios no tienen nada que ver con saber competir en campañas electorales. Una campaña, es la continuidad de la guerra a través de otros medios (desde luego nadie debe morir). Si no estás dispuesto a ser duro, claro y a marcar la diferencia respecto al oponente puntero que quieres vencer, los electores no te tomarán como “la otra opción viable”.

3. Apele al voto útil: Si la contienda está reñida, será un referendum, así de simple, no hay más. Si vas abajo en la contienda por poco, más vale pedirle a la gente el voto útil, es decir, que decida entre continuar con los malos resultados que ya ha demostrado el oponente y su partido o elegir tus propuestas.

Hay más tácticas de marketing y comunicación política, pero las analizaremos después. Sin embargo, estas tres suelen ser –en términos generales- las más utilizadas con variables y matices adicionales.

Para decidir cuales usar, tu cuarto de guerra y tus consultores deberán analizar el contexto en el que debes fijar tu posicionamiento.

*El autor es consultor y capacitador, tiene estudios de doctorado en Política, de maestría en Comunicación, de maestría en Neuromarketing, de maestría en Ciencia Política y de licenciatura en Derecho / WhatsApp 4433181742.