Luego de que circulara en redes sociales un video en el que se ve al diputado federal de Morena por distrito 9 de Uruapan, Carlos Alberto Manzo Rodríguez enfrentarse a elementos de la Guardia Civil, en lo que parece un retén, el legislador compartió en su perfil un video en el que declara su descontento ante el actuar de la corporación policial y acusa al gobernador Alfredo Ramírez Bedolla de no poner orden en la entidad.

En su video expuso que fue testigo de abuso de autoridad de los elementos de la Guardia Civil, quienes dijo, intentaron extorsionar a una familia al momento de hacer su revisión en un retén de aquel municipio.

Sus declaraciones contra el mandatario estatal no fueron sutiles, Manzo acusó a Bedolla de estar coludido con el crimen organizado e indicó que pese a buscar acercarse con el gobernador para expresar sus denuncias éste no o ha recibido por ir en contra de intereses políticos.

“La peor organización criminal que está operando en Michoacán se llama Guardia Civil y se llama Gobierno del Estado. Yo he denunciado directamente al Gobernador); él no me quiere porque no simpatizo con sus políticas corruptas y nefastas que han cobrado la vida de muchas personas inocentes, es un sinvergüenza y un cínico”, expresó.