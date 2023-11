Motivada por sectores ciudadanos, la diputada local de Movimiento de Regeneración Nacional, Julieta García Zepeda, se registró en el proceso interno de MORENA con aspiraciones a encabezar la candidatura por la presidencia municipal de Lázaro Cárdenas.

Para esta nueva etapa, la fundadora de MORENA recordó sus orígenes como luchadora social, gracias a ello dijo, la ciudadanía de Lázaro Cárdenas la impulsó a participar en el procedimiento del partido guinda.

Me considero una luchadora social, siempre me ha gustado trabajar con agrupaciones civiles, realmente el trabajo de un diputado es legislar, pero en el trabajo de campo hay que priorizar las necesidades de los ciudadanos, saberlos escuchar y orientar, y ese trabajo lo he hecho con puesto y sin puesto toda mi vida, esa es parte de la motivación por la cual hoy me registro como aspirante, porque los propios ciudadanos me han pedido registrarme, y me voy a dar esa oportunidad.