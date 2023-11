Morelia, Michoacán; 25 de noviembre de 2023.- “En Morelia seguiremos trabajando para que exista una real equidad y eliminemos la violencia en cualquiera de sus expresiones, enfatizando el día de hoy la violencia contra las mujeres”, aseguró el presidente municipal de Morelia Alfonso Martínez Alcázar.

Lo anterior durante su presencia en la conferencia de sensibilización sobre el impacto del delito de feminicidio en la sociedad, impartida por Verónica Villaseñor, mamá de Jessica González Villaseñor, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (25N).

Yo vengo con mucha humildad a escuchar, a darnos cuenta que más podemos hacer y creo que lo primero que hay que hacer, no es voltear a otro lado, sino reconocer lo que sucede.

Al respecto, recalcó que en el Gobierno Municipal a su cargo, se hace un esfuerzo transversal desde el Instituto de la Mujer Moreliana e involucrando a todas las áreas pero principalmente a la Policía de Morelia, Servicios Públicos, DIF Morelia y todo lo que sea necesario para avanzar y seguir cambiando la realidad de lo que representa la violencia en contra de las mujeres.

En este tenor, recordó a las y los presentes que gracias a los esfuerzos realizados en esta administración es que Morelia pasó del 3er lugar como la ciudad más violenta en el país al lugar 93 y ante ello dijo, “estamos conscientes de que falta mucho por hacer pero queremos hacerlo y por eso venimos a escuchar para ver de qué manera podemos contribuir”.

En su intervención, la directora del Instituto de la Mujer Moreliana para la Igualdad Sustantiva (IMMUJERIS), Nuria Gabriela Hernández Abarca señaló que los espacios públicos se tienen que ocupar, justamente para reflexionar las violencias contra las mujeres, sobre todo un día como hoy 25 de noviembre.

Es así que durante el encuentro Verónica Villaseñor enfatizó que el objetivo de su charla fue sensibilizar a las madres y padres de familia sobre la importancia de acompañar a sus hijas e hijos.

“Es tanta mi frustración de no entender como mi vida se me pasó solo en trabajar, en pensar ser la mejor mamá para darles la mejor vida, pero la realidad es que todas la mamás y papás solo pensamos en eso, pero dejamos de lado toda esta situación, no lo entendemos hasta que lo vivimos, como lo estoy viviendo”.