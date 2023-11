Carlos Herrera Tello encabezará la fórmula al Senado de la República por Michoacán representando a Movimiento Ciudadano, anunció este día Toño Carreño Sosa, dirigente estatal del movimiento naranja.

La vieja política sigue postulando perfiles que ya hicieron mal trabajo representando a los michoacanos, por ello refirió que Carlos Herrera Tello ya se ha desentendido de cualquier tipo de vínculo con el ex gobernador del estado, Silvano Aureoles Conejo; también explicó que haber perdido en la elección pasada cuando compitió por la gubernatura no dependió de él, sino de factores externos, por lo que confían en que este perfil tiene los conocimientos de la función pública y de cómo ejercer una política pública en beneficio de los electores, garantizando así su triunfo en las urnas en 2024.

Además agregó que es el perfil que más posicionado tienen entre la opinión pública dentro de Movimiento Ciudadano, aunado a que busca rodearse de gente fresca y joven para transformar la política pública actual en Michoacán.

Explicó que la fórmula aún no está conformada y se continuarán evaluando perfiles para acompañar al ex candidato a gobernador en el estado.

Toño Carreño también anunció que Samuel García Sepúlveda estará visitando este 3 y 4 de diciembre Michoacán como parte de su agenda pública ahora como precandidato de Movimiento Ciudadano a la Presidencia de la Republica.

Dentro de las actividades que realizará en Morelia y Uruapan se contempla al menos un encuentro con jóvenes y otro evento masivo, pero será en esta semana cuando se defina la agenda oficial.

Sostuvo que se trata de un candidato joven que está conectando con las nuevas generaciones y pese a su corta edad ha dado resultados dentro de los cargos que ha ocupado al frente de los ciudadanos, un tipo de perfil que no tiene el frente ni Morena.

Toño Carreño subrayó que Movimiento Ciudadano no le hace el trabajo sucio a Morena ni al Frente, pues no van por los electores del Frente ni del oficialismo, sino que van por los indecisos y las personas que no salen a votar.

En este sentido aseguró que no son esquiroles de Morena, sino que trabajan en beneficio de México, no únicamente en contra del Presidente ni del partido oficial, sino que defienden su agenda independientemente del partido que proponga.