Para atender el problema de desabasto de agua potable en las viviendas de Michoacán, el diputado Juan Carlos Barragán Vélez, anuncia reformas para impulsar la construcción de cisternas en los nuevos conjuntos habitacionales o fraccionamientos.

Barragán propone reformar el artículo 351, del Código de Desarrollo Urbano del Estado, con el que se garantizaría por ley que para obtener la aprobación del proyecto del sistema de distribución y suministro de agua potable en los conjuntos habitacionales, se deberá garantizar que toda edificación deba contar con cisternas que permitan el almacenamiento de agua potable.

La pobreza de la gente comienza de la puerta de la casa hacia adentro, y no se reduce su condición, con un camellón, parque o área verde que solo adorne el entorno urbano, necesitamos atender la demanda de agua potable.

El presidente de la comisión de Desarrollo Social, adelantó que buscará implementar una campaña que tenga como objetivo construir cisternas modernas en lugares como Villas del Pedregal, Villas de Oriente, Villa Magna y en todas las unidades habitacionales con esta carencia en Morelia.

No es que en Villas del Pedregal no haya agua, el problema de fondo es que las familias no tienen donde almacenar la suficiente agua para atender sus necesidades básicas.