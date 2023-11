Con una visión humanitaria y progresista a favor de las mujeres, el programa “Mariposas Amarillas” se extenderá a Michoacán con la firma de convenios con Salvador Escalante y Nuevo San Juan Parangaricutiro. Esta es una iniciativa de la Organización Nacional de Mujeres (ONM) del Partido de la Revolución Democrática (PRD) que ha fortalecido y reorganizado al instituto en otros estados del país y ahora llega a Michoacán.

El dirigente del PRD, Octavio Ocampo asistió al encuentro de “Mariposas Amarillas” en la Ciudad de México en donde fue testigo de la firma de convenio entre la ONM y las presidencias municipales de Salvador Escalante y Nuevo San Juan Parangaricutiro, ambos de Michoacán y encabezadas por Araceli Saucedo y Jesús Rochín, respectivamente.

Ocampo celebró esta iniciativa de las perredistas, porque su visión humanista permite tener un acercamiento ciudadano, resaltando los valores del PRD que le dieron vida, al ser éste el partido que escucha las demandas sociales con respuestas y acciones que contribuyen a una mejor vida para las familias y las mujeres, ya que el programa busca empoderarlas política y económicamente, a través de actividades diversas.

En este encuentro, Araceli Saucedo, presidenta municipal del PRD enriqueció el diálogo al compartir las experiencias emprendidas en su municipio, en donde las artesanas y sus familias son pilares de la economía de la localidad, misma que, destacó, se caracteriza por ser un pueblo mágico y de los más bellos de Michoacán, en donde todos los días reciben turistas que se maravillan del lugar y fortalecen la economía de Salvador Escalante.

Durante este encuentro, al que asistieron militantes del estado, quienes también suscribieron un acuerdo para trabajar a favor de las mujeres de Michoacán, se expusieron experiencias e iniciativas de la Ciudad de México, Hidalgo, Baja California Sur y Aguascalientes, haciendo de esta reunión un espacio importante de diálogo y acción política que fortalece significativamente a las filas del PRD.

Es importante mencionar que en representación de Jesús Rochin, alcalde de Nuevo San Juan, acudió la dos veces ex Diputada Rosa Elba Soriano. Además estuvieron presentes, Jesús Zambrano Grijalva, presiente nacional del PRD; Adriana Díaz Contreras, secretaria General; Deborah Romero Vázquez, coordinadora de la ONM; Margarita Ramos Villeda, presidenta municipal de la Misión, Hidalgo; Juanis Martínez, diputada local de Aguascalientes; Jaqueline López Ortega, consejera Técnica y Universitaria; Mary Ojeda, diputada local por Baja California Sur; Alma Arámbula, directora de Formación Política; la ex Verónica Juárez Piña, ex diputada federal; Xóchitl Nallely Limón, secretaria Estatal del PRD en Estado de México; el diputado federal, Héctor Chavez y; Yelitza Rivera Secretaria General del PRD Hidalgo, así como las ex diputadas michoacanas Verónica Garcia y Lucila Martinez quien también es vice presidenta del consejo estatal del PRD Michoacán.