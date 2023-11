El diputado del Partido Verde en el Congreso de Michoacán, Ernesto Núñez Aguilar, reiteró que sus aspiraciones para el próximo periodo electoral es llegar al Senado de la República, sin embargo, reconoció que desde la dirigencia nacional se le solicitó también registrarse para otra posición.

Es así, como Ernesto Núñez realizó el registro para ser aspirante a la Senaduría de la República de la alianza, o en su defecto, diputado federal por el distrito ocho en Morelia, toda vez que resaltó le gustaría enfocarse en el trabajo partidista.

“De no darse el tema del senado me gustaría dedicarme de tiempo completo al partido, pero, me pidieron que me registrara en el distrito 8 federal, estamos inscritos en las dos listas, de manera personal, si no se diera el tema del Senado me gustaría dedicarme de tiempo completo al partido”, dijo.