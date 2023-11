El PRI avanza, procesa y cumple en tiempo y forma todas las encomiendas del Comité Ejecutivo Nacional y habremos de analizar qué posición jugará el partido en el próximo proceso electoral, cómo vamos a participar, en qué formato lo haremos y si vamos juntos en coalición o vamos por separado, pero es importante que la decisión que tomemos no sea de una sola persona, indicó el presidente del Comité Directivo Estatal del tricolor, Memo Valencia, durante la instalación de la Comisión Estatal de Procesos Internos (CEPI) para el periodo estatutario 2023-2026.

Asimismo, detalló que en próximos días se reunirá con expresidentes de partido y exgobernadores para escuchar todas las voces y llevar la decisión al Consejo Político Estatal.

Ya lo he dicho, las coaliciones no deben ser electoreras, no deben ser para ganar, deben ser compromisos que vayan en beneficio de la sociedad y como partido hemos buscado ese beneficio y que el PRI sea referente de congruencia y hemos sabido ser oposición, pero ¿cómo caminamos o cómo no caminamos con quienes no han sabido ser oposición?