En el apartado de agenda política, diputadas y diputados de Morena, PAN, PRI, PVEM, PT, MC y PRD emitieron comentarios sobre los recursos de los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación para Guerrero.

Transparencia y rendición de cuentas son esenciales

El diputado Óscar Eugenio Gutiérrez Camacho (Morena) mencionó que, hoy en México, la transparencia y la rendición de cuentas son esenciales para la buena gestión de los recursos públicos; por ello, se eliminaron fideicomisos de las cúpulas para enriquecerse y hoy ese dinero sí llega a los programas sociales y a los proyectos esenciales. “No se quiere un México en el que prevalezcan las desigualdades; es necesario dar un uso adecuado a esos recursos y beneficiar a quienes realmente lo necesita, como son los fideicomisos del Poder Judicial para apoyar a Guerrero”.

Juan Ramiro Robledo Ruiz, diputado de Morena, resaltó que esos 13 fideicomisos son ilegales en su origen, pues la ley no permitía constituirlos y nunca el Poder Judicial pidió presupuesto para ello; se han alimentado con una simulación de subejercicios. La eliminación de los fideicomisos, añadió, no representa ninguna violación a derechos laborales. “No hay un problema de constitucionalidad, sino de legalidad. Lo que fue ilegal fue la constitución de los fideicomisos”.

Revisar los recursos y hablemos con la verdad

Del PAN, la diputada Patricia Terrazas Baca afirmó que están de acuerdo en revisar el uso de los recursos, al tiempo que conminó a hablar con la verdad, actuar con el corazón y resolver con acción “porque lo que los guerrerenses necesitan está en nosotros. No estamos señalando los fideicomisos de unos y de otros, hagamos lo correcto, revisemos la cuenta de todos los funcionarios públicos. No le demos a los necesitados mentiras y discursos”.

El diputado Xavier Azuara Zúñiga (PAN) refirió que la oportunidad para encauzar recursos para los damnificados fue la discusión del presupuesto de la semana pasada y, “como el pueblo sabe, la mayoría de Morena y aliados se negaron a etiquetar fondos para apoyarlos y para la reconstrucción de la infraestructura urbana y turística. Ante la crisis humanitaria por la que atraviesan las personas en Acapulco, es impostergable que el Ejecutivo haga las correcciones a su programa de gastos”.

Se interpreta a la división de poderes como esquema de sumisión

La diputada Melissa Estefanía Vargas Camacho (PRI) consideró que esta administración interpreta la división de poderes como un esquema permanente de sumisión y confrontación antes que un sistema de pesos y contrapesos para evitar el abuso de poder. Estos aspectos no tienen cabida en un sistema político que se jacte de ser democrático y republicano. “Los tiempos exigen gobiernos a la altura de los retos. Ya basta de ocurrencias y otros datos”.

Argumentó que el huracán no ha terminado, pues Acapulco hoy sufre violencia institucional, promovida desde el propio gobierno, al haberle negado los recursos etiquetados para su reconstrucción; no obstante, afirmó que el PRI ratifica su solidaridad y estará atento a los trabajos de reconstrucción y los apoyos a las personas afectadas. Agregó que no se debe culpar al Poder Judicial por no contar con los recursos para la reconstrucción de Guerrero, pues esto es responsabilidad de los poderes Ejecutivo y Legislativo.

Por amparos hoy no se puede disponer de los recursos

Por el PVEM, el diputado Jorge Luis Llaven Abarca relató que el titular del Ejecutivo Federal exhibió los privilegios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de la burocracia dorada que por más de 20 años fue acumulando recursos que eran subejercicios y que de manera dolosa guardó en fideicomisos para gastos personales, que sin duda lastiman al pueblo de México.

Ante ello, dijo, esta Cámara de Diputados votó extinguir esos fideicomisos que beneficiaban a unos cuántos servidores públicos del Poder Judicial y no a la mayoría; en su momento, la magistrada presidenta Norma Piña apoyó destinar esos recursos para Guerrero; no obstante, la Corte emitió diversos amparos y hoy en día “está bajo efectos de suspensión y no se puede disponer de los recursos”.

“Es el Poder más corrompido de la República”

Gerardo Fernández Noroña, diputado del PT, expresó que 21 mil millones de pesos del Poder Judicial se desviaron a fideicomisos sin tener atribuciones legales ni autoridad moral ni política para hacerlo; de esos, esta soberanía determinó que 15 mil millones de pesos vayan al apoyo a los damnificados en Guerrero, pero un juez dio un amparo al Poder Judicial. Por ello, vamos a cambiar la Constitución para que los jueces y la Suprema Corte sean elegidos por el pueblo.

Indicó que, de acuerdo con un estudio del CIDE, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) vale más que cualquier Poder Judicial de los estados de la República; es la más cara del mundo, tiene la menor productividad y el mayor número de funcionarios, principalmente administrativos. Es el Poder más corrompido de la República. “Vamos a hacer un Poder Judicial que verdaderamente sirva al pueblo y dé justicia”.

Jurídicamente no se pueden destinar los fideicomisos

La diputada Mirza Flores Gómez (MC) afirmó que jurídicamente no se pueden destinar los fideicomisos del Poder Judicial a la devastación que dejó Otis. “Se engaña al pueblo de Guerrero, al hacerle creer que esos 15 mil millones llegarán de forma inmediata. Primero tendrán que ganarlo en los tribunales; segundo, hacer todo un proceso administrativo y, tercero, ver si de verdad les llegan y en qué forma los van a administrar, porque la 4T ha demostrado que no sabe administrar los bienes del país para resolver los males que nos aquejan”.

También de MC, la diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía consideró que desaparecer los 13 fideicomisos al Poder Judicial indigna porque la justicia ha sido uno de los pendientes más urgentes a resolver y un problema que a lo largo de los años ha cobrado miles de víctimas sin acceso a la justicia. “No nos cansaremos de sostener que el Poder Judicial es el único contrapeso que le queda al país para defender la Constitución frente a quienes deliberadamente violentan la división de poderes”.

Poca sensibilidad y nula disposición para apoyar a Guerrero

El diputado Miguel Ángel Torres Rosales (PRD) mencionó que su grupo parlamentario está del lado del Poder Judicial, la división de poderes, la democracia y apoya a los que sufren los embates de un gobierno tiránico y al pueblo de Guerrero. Por ello, al menos 20 reservas del PEF 2024 destinaban recursos para la reconstrucción de esa entidad, pero fueron votadas en contra. Pidió que se revisen los fideicomisos del Poder Ejecutivo, los cuales ascienden a más de 550 mil millones de pesos distribuidos en 171 instrumentos.

A su vez, el diputado Marcelino Castañeda Navarrete (PRD) indicó que la razón del odio al Poder Judicial es que la Corte ha impulsado y obligado al Ejecutivo a que diversos procesos legales se cumplan como lo marca la ley. Además, resaltó que a sabiendas de que el rubro más importante para la recuperación del puerto de Acapulco y de Guerrero es el turismo, se elevaron las casetas, lo que demuestra la poca sensibilidad y nula disposición para apoyar a esa región.