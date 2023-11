Para el dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Michoacán, Guillermo Valencia Reyes, el Partido Acción Nacional (PAN) se mantiene por buen camino si buscan hacerle “el juego” al Partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) rompiendo la alianza en la entidad michoacana.

Refirió que “hicieron lo que quisieron y ahora quieren hacerse las víctimas”, ello en referencia a la votación a favor de los diputados panistas por el nuevo auditor del estado y el no haber emitido ninguna sanción por parte de la dirigencia.

Por lo cual, reiteró que las puertas del PRI están abiertas para aquellos militantes de Acción Nacional que no se mantienen conformes con las decisiones y posiciones que se toma por parte de la dirigencia, con la cual, aseguró no tendrán ningún trato en el trabajo de la alianza.

“Yo no sé qué tipo de intereses los muevan, parece ser que ellos son los que no quieren que vayamos en coalición, lo que sí sé es que nosotros estamos dispuestos pero no habrá excepciones o vamos o no vamos”, dijo.