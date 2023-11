La diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Michoacán, Daniela de los Santos Torres, informó que se encuentra lista para contender en las próximas elecciones, sin embargo, la posición por la cual lo realice deberá de obedecer a las circunstancias actuales.

Y es que si bien reconoció que el trabajo que ha realizado desde años atrás ha sido llevado a cabo en aras de llegar a la presidencia municipal de Morelia, circunstancialmente los trabajos del Frente Amplio por México vislumbran que irán en alianza, por lo cual, aseguró que “la suerte” más importante es sumar a lograr equilibrios en el país.

“La política es muy circunstancial y más ahora que están en alianza, no sabemos cómo va a estar el acomodo. (…) Yo siempre he trabajado para lograr quizás llegar a la alcaldía de Morelia, requiere una mujer al frente. Circunstancialmente los partidos están buscando ir en alianza, lo que más me es lograr equilibrios en el Congreso Federal , no descarto ninguna posición y sumar a lo más importante que es que el país tenga equilibrios y no se vulneren los derechos y libertades”, dijo.

Aunque la diputada refirió que no descarta llegar a ninguna posición, si reconoció que no se vislumbra nuevamente como síndica del ayuntamiento capitalino, y además afirmó que no tendría ningún problema en no llegar a ningún cargo, sin embargo, buscará seguir peleando por su agenda.

Es así como en entrevista, la legisladora destacó que uno de los rubros que le interesa potenciar desde la trinchera que se encuentre, es el desarrollo de la niñez, por lo cual, también se mantendrá pendiente de que se priorice la construcción y funcionamiento del Centro de Justicia para los menores.