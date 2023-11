Movimiento Ciudadano logró constituir la bancada en el Congreso del Estado, es un derecho que nos reconocieron los tribunales y que nadie nos va a quitar, afirmó Oscar Escobar Ledesma, coordinador parlamentario.

Durante sesión extraordinaria, los diputados de Movimiento Ciudadano, Oscar Escobar y Víctor Manríquez reconocieron la responsabilidad asumida por las y los legisladores al acatar la sentencia emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM), para tener una vida jurídica propia dentro del Congreso.

Es un acto sin precedentes que viene a empoderar la figura de los diputados; con esta acción le estamos poniendo un alto a la vieja política que no permite el desarrollo del estado, que amenaza con imposiciones obsoletas donde las dirigencias de esos partidos viejos negocian a costa de sus diputados usando su voto para intereses personales, que van en contra incluso de sus propios aliados . Lo único que estamos pidiendo es que nos permitan trabajar en paz, continuar representando a los casi de 100 mil ciudadanos que votaron por Movimiento Ciudadano.

Solicitó a la presidencia de la Mesa Directiva del Congreso permitir el trabajo de los legisladores de Movimiento Ciudadano, y no usar de manera facciosa sus atribuciones como representante de un poder, contra el grupo parlamentario conformado y reconocido legalmente, que además no perjudica ningún derecho a los diputados, ni a los grupos parlamentarios.

Lo que les diría a quienes nos quieren impugnar es que no lo van a lograr, existen precedentes en el senado de la República y la Cámara de Diputados, solo se va a perder el tiempo, pudiendo emplearlo en resolver las problemáticas más urgentes y que requieren atención en Michoacán. Les pido que se dediquen a defender los intereses del Congreso de acuerdo a lo que le manda la ley y no velar por temas individuales de partidos políticos. Que no mezclen temas ajenos al que dictó la sentencia, vemos que quieren congratularse con PRI y PRD por lo que pasó con su voto en el tema del auditor, y agarraron a la bancada naranja como un pretexto.