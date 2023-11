La Comisión de la niñez del Congreso del Estado de Michoacán sostuvo una reunión con la titular de la Secretaría de Educación del Estado (SEE), Gabriela Molina Aguilar, quien reconoció ante las diputadas locales la falta de maestros en el estado de Michoacán por lo menos con cuatro mil menores afectados.

La diputada Adriana Hernandez Iñíguez, refirió que uno de los compromisos que realizó la secretaria de educación es que se concluirá el ciclo escolar sin paros laborales, y que también se buscará regularizar la situación de los maestros faltantes en el estado de Michoacán.

En ocho o diez días estarían resolviendo ya estas 351 escuelas que no tienen maestros, estamos pidiendo que se asignen estos maestros y que no se perderá el ciclo escolar, porque las niñas y niños no tienen la culpa si empezó en otro gobierno, o si es por laudos o problemas sindicales.