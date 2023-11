El Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Michoacán, se encuentra preparado para ir solo en la contienda por la capital michoacana en los próximos comicios electorales, así lo anunció el dirigente en la entidad, Guillermo Valencia Reyes.

No me puedo esperar a que esos señores se pongan de acuerdo, yo ya traigo una ruta, sus tiempos no van a los nuestros. Yo no tengo que reunirme nada con Alfonso Martínez, si vamos a ir con él, no lo vamos a ver con él si no con las dirigencias.