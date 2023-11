El reclamo al Partido Acción Nacional por la alianza legislativa de los diputados albiazules con Morena no es un tema de dirigencias, afirmó Memo Valencia, presidente del PRI Michoacán, quien enfatizó se trata de un sentir popular y lo hace a nombre de los más de 66 mil priistas que dieron su voto para quienes hoy ocupan una curul en el Congreso local, gracias a la alianza del tricolor y del PAN.

Insistió en que los michoacanos y los priistas de los distritos electorales locales de Morelia Noroeste y Sureste; Jiquilpan; Zamora; Los Reyes y Tacámbaro requieren una explicación.

No es un tema de la dirigencia del PRI o del PRD, es un sentir popular, la sociedad, los michoacanos quieren una explicación, estoy seguro que hasta los mismos panistas la quieren, o sea, si nos vamos a poner de acuerdo para ir a ofertar un proyecto a la sociedad en el proceso electoral debemos ir con solvencia moral.

En compañía de la secretaria General, Xóchitl Gabriela Ruíz González, el líder estatal del PRI abundó que, “de ninguna manera” se descarta en el PRI Michoacán la alianza con Acción Nacional, pero no se puede dar vuelta a la página porque “tengo la esperanza de que recapaciten mis amigos, ellos hablan de respetar la vida interna de su partido, nosotros la respetamos, somos muy respetuosos, queremos mucho a los panistas, pero sus diputados fueron electos por priistas también”.

Por su parte, el delegado del CEN en Michoacán, Enrique Rojas Orozco, reafirmó el llamado a quienes aspiran a encabezar candidaturas para el proceso electoral del 2024 para que acudan al curso de preparación por parte del Instituto Reyes Heroles, el cual se desarrollará los días 9 y 10 de noviembre, porque es uno de los requisitos que habrán de cubrir, entre otros más, para ser considerados dentro del análisis interno del partido.

Es el momento de la verdadera militancia. El llamado que vengo a hacer es a que, así como se demostró este sábado, se siga demostrando a lo largo y ancho y levanten la mano para participar en este curso, porque no queremos esos candidatos improvisados que no conocen al partido, que no conocen sus documentos básicos.