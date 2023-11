El secretario general del Partido Acción Nacional (PAN) en Michoacán, Javier Estrada Cárdenas, afirmó que buscan darle vuelta a la página al tema de la votación de los diputados de su partido a favor del nuevo auditor.

Ya que consideró, se ha golpeado más a su fuerza política que al partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), el cual, posicionó al compadre del gobernador para la titularidad de la Auditoría Superior de Michoacán (ASM), Marco Antonio Bravo Pantoja.

Por lo cual, aseveró que han sido claros y precisos, ya que éste es un tema que le concierne única y exclusivamente a su partido, y cualquier irregularidad, si es que la hubo, le corresponderá a las instancias internas.

“Sus razones tendrían (los diputados), nosotros no somos enemigos del PRI como no lo somos del PRD, sería Morena y es el que menos golpeteo lleva en esto, tal pareciera que nosotros somos los adversarios de nuestros aliados y no es así, daremos vuelta a la pagina”, dijo.