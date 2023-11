La taquería Don Rey llevó desde Ciudad de México a Acapulco 3 mil tacos, el equivalente a 120 kilos, para alimentar a cerca de 700 afectados por el huracán Otis, que ha dejado sin comida a miles de personas tras su histórico azote hace una semana.

En la fila del improvisado puesto de tacos, había decenas de personas que probaban por primera vez la carne y la tortilla después de comer solo alimentos enlatados, cacahuates o papas fritas desde que Otis tocó tierra el 25 de octubre como el ciclón más potente en la historia de México.

“El huracán nos dejó sin casa, sin bienes materiales, pero la rapiña nos dejó sin comida, no tenemos qué comer, no hay nada que comprar. Desde el 25 he comido huevos y atún”, comentó María, habitante de Acapulco, la ciudad más afectada por el fenómeno.