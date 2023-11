El respaldo que manifestó el ex gobernador de Michoacán y coordinador de la cuarta circunscripción, Leonel Godoy Rangel, a Raúl Morón Orozco y a la presidenta municipal de Lázaro Cárdenas, Itzé Camacho Zapiain, para el Senado de la República Mexicana, no afecta las aspiraciones de Giulianna Bugarini a la fórmula por esta posición, así lo aseguró Giulianna Bugarini Torres.

En rueda de prensa, también señaló que será el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) el que determine qué medidas tocar para los coordinadores que se posicionan a favor de ciertos perfiles.

“Quienes son coordinadores de los trabajos dentro de este movimiento, deben de ser respetuosos e imparciales y si no quieren coordinar esos esfuerzos, pues que lo digan, no me perjudica, pero si es importante que le demos orden e institucionalidad al partido”, agregó.