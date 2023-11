El principal objetivo del Curso de Capacitación Política y Estatuaria para Aspirantes a Cargos de Elección Popular en el Proceso Electoral 2023-2024 es fomentar la formación ideológica de nuestros cuadros partidistas para que no lleguen al puesto y se les olviden los ideales del partido y coqueteen con otros institutos políticos en el poder, aseguró Memo Valencia, presidente del PRI Michoacán.

Tras invitar a los aspirantes a regidores, síndicos, diputados locales y presidentes municipales a inscribirse a esta formación que será uno de los requisitos para obtener las candidaturas, el líder priista en el estado, refirió que iniciarán en los Comités Municipales los trabajos para conocer quiénes tienen aspiraciones, pero también que sean perfiles competitivos, donde la paridad es un factor fundamental a cuidar, así como contar con la cultura ideológica del Revolucionario Institucional”.

Memo Valencia recordó que, con esta idea de ser congruentes y fieles a ideología priista, la formación es un acuerdo emitido desde el Consejo Político Estatal, CPE, votado y aprobado en la Segunda Sesión Ordinaria.

Con ese propósito solicitamos al Consejo Político Estatal un acuerdo para que se pudiera convocar a este curso, esto no es un tema de la dirigencia, no es un tema del Instituto Reyes Heroles, es un mandato del Consejo Político Estatal, así que quien no cumpla el requisito de acudir al curso, no podrá registrarse en el proceso interno que seguramente en unas semanas estaremos emitiendo la debida convocatoria.