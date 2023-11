“El anteproyecto de presupuesto del 2024, no es inercial, es un ejercicio que hemos hecho del análisis de cada recurso que tenemos en cada uno de los capítulos, para que sea aplicado de acuerdo a las necesidades de nuestra institución”, resaltó la rectora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), Yarabí Ávila González, durante el acto con motivo del 49 aniversario de la Escuela Preparatoria “José María Morelos y Pavón”.

El compromiso de esta administración, dijo, es y será que cada centavo se aplique correctamente. Acompañada de las y los directores de los distintos planteles del bachillerato nicolaita, la rectora felicitó a la comunidad académica, administrativa y estudiantil por esta celebración, subrayó la importancia de la unidad y de la coordinación para avanzar todas y todos en una misma línea en favor de la UMSNH.

Comentó que este aniversario es un momento importante para reflexionar y para saber qué es lo que se está haciendo por la preparatoria y por la Universidad Michoacana.

Yo me preguntaba qué es lo que a mí me motiva como rectora a trabajar y levantarme todos los días con el mejor de los ánimos y donde no se siente el cansancio, precisamente ver a los estudiantes y a las estudiantes con esta actitud de querer participar en todas las actividades culturales, deportivas, académicas porque eso es lo que les va a permitir a ustedes construir un mejor futuro.