Con un llamado a que el Revolucionario Institucional sea un gran referente de unidad y el generador de conciencia que requieren los mexicanos, el presidente del Comité Directivo Estatal, Memo Valencia, aseguró que en 2024 el PRI obtendrá el triunfo en las urnas.

En ese sentido, el dirigente del tricolor en Michoacán, refirió que cuando las condiciones son más adversas y pareciera que todo está en contra, es cuando se valora, se atesora y se aprecia la lealtad de un soldado.

La lealtad es tan valiosa, tan importante que no se puede esperar de cualquiera; no cualquiera es leal, no cualquiera está con su ejército y su gente.