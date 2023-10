“En Álvaro Obregón estamos preparados para ganar el municipio en el 2024, aquí el PRD ha sido gobierno y ha sabido dar resultados, por eso, vamos a recuperar este espacio”, afirmó el líder del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Octavio Ocampo Córdova.

En gira de trabajo en este municipio, Octavio Ocampo tomó protesta a la nueva dirigencia municipal del PRD, que será encabezada por Alejandro Huerta Cortés, como Presidente, Janet Puga Mendoza, secretaria general, además de María Gabriela Tinoco y José Guadalupe García Vásquez, en carteras de la Mujer y asuntos electorales, respectivamente.

El líder del Sol Azteca, invitó a los nuevos dirigentes, a organizarse, a salir a la calle, a las colonias, a las comunidades, para el reencuentro con la militancia, a decirles que el PRD es la fuerza socialdemócrata que requiere el país para salir adelante.

No debemos quedarnos sentados y lamentarnos de lo que vive el país, el estado y su municipio, aquí ustedes lo están padeciendo, no hay obras, no hay servicios públicos eficientes, en el país y en Michoacán estamos viviendo la peor crisis en seguridad; lo que ocurre en Acapulco y la falta de sensibilidad de un Presidente que desapareció el FONDEN y que se justifica diciendo que son pocos fallecidos.