El dirigente de Morena en Michoacán, Juan Pablo Celis Silva, desmintió las afirmaciones de la oposición respecto a la insuficiencia de recursos para atender desastres naturales, subrayando que la Federación cuenta con un presupuesto significativo destinado a esta causa.

La oposición miente al decir que el Gobierno no cuenta con recursos suficientes para atender desastres naturales. Este año hay presupuestados más de 17 mil millones de pesos para atender emergencias.

Juan Pablo Celis Silva destacó que no solo existen recursos para hacer frente a desastres naturales, sino que también se están administrando de manera más eficiente. “Las finanzas públicas son sanas y suficientes, pero además hoy los recursos se administran de manera correcta, no como en anteriores administraciones que no se sabía con claridad hacia dónde iban los recursos.

Señaló que, a diferencia de gobiernos anteriores, los recursos destinados a desastres naturales ya no son objeto de desvío o malversación. “Ya no es como antes, que ante un desastre natural, los gobiernos del PRIAN desataban una robadera criminal al Fondo de Desastres Naturales (Fonden) a partir del desvío de recursos o su utilización para gasto corriente. Hoy, sí se destinan recursos a quienes los necesitan.

El dirigente morenista concluyó lamentando que la oposición utilice la desgracia del pueblo para hacer politiquería, por lo que hizo un llamado a unir esfuerzos en favor de la población del vecino estado de Guerrero.