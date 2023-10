La alumna Nissa Alexandra Arango Hernández de la carrera de Enfermería General del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Michoacán (Conalep), plantel Uruapan, recibió la medalla ICA, en el marco de la Presea Ing. Bernardo Quintana Arrioja 2023.

El reconocimiento de manera nacional, se otorga a los alumnos más sobresalientes de nivel medio superior que a través de su talento, constancia e impacto están generando cambios relevantes en excelencia académica, liderazgo, patriotismo, servicio y valor.

La estudiante de quinto semestre fue reconocida dentro de la categoría de Patriotismo por su trayectoria como deportista.

“Tanto Nissa como los demás alumnos que lo requieran, siempre va a contar con el apoyo de la institución, porque nos hemos propuesto ser formadores de jóvenes con espíritu competitivo, dedicados y sobresalientes en las actividades que los estimulen a ser mejores cada día”, dijo Osvaldo Ruiz Ramírez, director general del Conalep Michoacán.

En tanto, la estudiante de Enfermería compartió que el taekwondo es una de sus pasiones. “Estoy muy emocionada porque se me reconociera por realizar una actividad que me encanta, agradezco a mis maestros que me han apoyado para poder ser una de las candidatas a recibir este reconocimiento”.