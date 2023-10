El uso excesivo de celulares y tabletas durante el día, aumenta el riesgo de desarrollar miopía en menores de 5 años, incluso daño severo a la retina, debido a que al focalizar mucho la visión central en los dispositivos eléctricos se favorece la visión tubular que produce estrés, sequedad y fatiga visual.

Además, los bebés y niñas y niños pequeños no tienen las capacidades visuales completamente desarrolladas, no pueden enfocar correctamente y los rayos azul-violeta de las pantallas les genera daño ocular, por ello la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) exhorta a los padres a restringir el uso diario de teléfonos móviles y tabletas en los menores de 5 años, y no usarla más de una hora al día.

De acuerdo con el oftalmólogo Héctor Martínez Carmona, adscrito al Hospital Infantil de Morelia, además de no utilizar los dispositivos por más de una hora, después de una sesión continua es importante que las niñas y niños cierren los ojos durante cinco minutos, para luego observar objetos a corta y mediana distancian para ayudar a relajar los músculos oculares y reducir la fatiga visual.

De no hacerlo, los menores desarrollan sequedad ocular, vista borrosa o cansada y problemas para conciliar el sueño, de ahí la importancia de supervisar el empleo de artículos electrónicos, ya que también provocan dolores de cabeza con facilidad, fatiga y estrés visual.