Desde el Poder Legislativo trabajamos para la protección legal, el apoyo y la promoción de la lactancia materna, subrayó la diputada Rocío Beamonte Romero, presidenta de la Comisión de Salud de la LXXV Legislatura del Congreso del Estado.

Este jueves el Pleno Legislativo aprobó reformas a la Ley de Salud del Estado, en materia de lactancia materna, mismas que fueron promovidas por la legisladora y que hoy ya son ley en Michoacán.

Con esta reforma se reconocen los derechos de las madres y sus hijos a recibir atención pública gratuita tratándose de partos prematuros, enfermedades prenatales, perinatales o posnatales, de madres que no cuentan con ningún tipo de seguridad social, a recibir atención médica y quirúrgica especializada bajo los más altos estándares de calidad en los servicios de salud.

Rocío Beamonte destacó también que ahora la Ley de Salud, contempla ya el derecho a ejercer el derecho a la lactancia plenamente, incluido el centro de trabajo donde se labore ya sea público o privado, ello en las mejores condiciones.

Recordó que todas las instituciones y organizaciones nacionales e internacionales coinciden en que la lactancia materna es una fuente inigualable de nutrición que genera anticuerpos y fortalece el sistema inmunológico del bebé, protegiéndolo de numerosas enfermedades y alergias, incluso de las más graves.

Abundó que la lactancia materna promueve un vínculo emocional único entre la madre y el hijo, crucial para el desarrollo emocional del niño, pero también para la salud mental y emocional de la madre, hoy que tanto necesitamos que los niños tengan un apego con sus mamás.

Tristemente a pesar de todo sólo uno de cada tres bebés, es alimentando de manera exclusiva con leche materna durante los seis primeros meses de vida como recomiendan las instituciones de salud; esto significa que su promoción no ha sido suficiente, que la información producida no está siendo difundida correctamente y que las acciones públicas en la materia no han sido atendidas.