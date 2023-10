“Consciente de los tiempos que vivimos, donde desde el poder se polariza, se divide y se siembra el encono, es necesaria la unidad”, afirmó Memo Valencia, ante la militancia de Ziracuaretiro, donde junto a la secretaria General del PRI Michoacán, Xóchitl Gabriela Ruíz González, tomó la protesta a la dirigencia del Comité Municipal por el periodo estatutario 2023-2026, la cual es encabezada por Rodrigo Morales Bucio y Estela Jolimar Castro Calvillo.

Memo Valencia se comprometió, ante los militantes de Ziracuaretiro donde concluyó una gira de trabajo este fin de semana, a no permitir imposiciones y respetar, como en el resto de municipios del estado, la decisión del priismo y para impulsar a los mejores perfiles y cuadros que representen los postulados y valores del partido, y así, recuperar los gobiernos que tanto han aportado a Michoacán.

Necesitamos que se pongan de acuerdo ya, que dialoguen, que hagan política, que busquen a todos y que se sienten a tomar decisiones, para que el día de mañana no sean otros quienes tomen las decisiones, tomen ustedes la decisión y tengan la certeza de que nosotros los vamos a ayudar. Se acabaron los tiempos, porque se dio en la pasada elección, donde se ponían de acuerdo en los municipios, cómo iba a ir una planilla y a la mera hora allá arriba cambiaban de nombres y ponían a personas que no eran de los municipios, ponían a otros, se acabó y no lo van a permitir.