El aeropuerto de la Ciudad de Buenos Aires reanudó el viernes sus operaciones luego de una falsa amenaza de bomba que provocó la suspensión de varios vuelos y el desalojo de parte de sus instalaciones.

Un portavoz de la empresa operadora Aeropuertos Argentina 2000, que no está autorizado a hablar oficialmente, dijo a The Associated Press que la estación aérea está funcionando aunque “hay demoras”.

Personal especializado de la Policía de Seguridad Aeroportuaria que revisó el aeropuerto no encontró artefactos explosivos.

La amenaza fue recibida en la mañana por las autoridades de la estación aérea mediante un mensaje anónimo a dos días de las elecciones presidenciales y 48 horas después de que las embajadas de Estados Unidos e Israel en Buenos Aires recibieran falsas advertencias de la presencia de explosivos, en medio de la escalada del conflicto en Medio Oriente.

La zona de pre-embarque fue evacuada y las autoridades aeroportuarias decidieron la suspensión de despegues y aterrizajes.