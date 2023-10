El presidente del Comité Directivo Estatal, CDE, del PRI Michoacán, Memo Valencia pidió a la militancia del Partido Acción Nacional en la entidad, llamar a cuentas a sus diputados locales, así como a la dirigencia de albiazul por la votación a favor en la designación de Marco Antonio Bravo Pantoja como auditor superior de Michoacán, en una sesión extraordinaria, que a todas luces, fue ilegal.

Creo yo que como integrantes de un partido que forma parte del Frente Amplio por México, pido a los militantes del Partido Acción Nacional, llamar a cuentas a sus diputados locales de la legislatura y a su dirigencia estatal, tienen mucho que explicar a su partido y mucho que explicar a la sociedad por su comportamiento el día de ayer, que no cuida, al contrario, lastima el esfuerzo que nuestras dirigencias nacionales han venido haciendo para construir un Frente Amplio en el que convergemos varios partidos, el Partido Revolucionario Institucional, el Partido Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática.

Al fijar la postura del Revolucionario Institucional durante la visita de la secretaria de Atención a los Adultos Mayores del Comité Ejecutivo Nacional, Lucía Ramírez Ortiz, donde también se entregaron reconocimientos a militantes con más de 20 años de lealtad partidaria, Memo Valencia, lamentó que, desde el poder, en estos días se premia la traición, se divide y se reconoce a los chapulines, pero en la dirigencia que encabeza junto a la secretaria general, Xóchitl Gabriela Ruíz González, es todo lo contrario, se reconoce la lealtad y los principios como los que demuestran los militantes distinguidos y la que manifestaron los siete diputados locales priistas al no avalar una ilegalidad.

El líder priista descartó así, cualquier alianza en el ámbito legislativo con los integrantes de la bancada panista, ante su falta de congruencia demostrada durante la sesión extraordinaria en la cual se eligió al titular de la Auditoría Superior de Michoacán.

Ayer fue el último intento de este partido para construir una alianza legislativa en la actual legislatura del estado, no lo vamos a volver a intentar, simple y sencillamente porque los diputados locales del PAN no tienen palabra y no se sostienen.