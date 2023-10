La presidenta de la mesa directiva del Congreso de Michoacán, la diputada Laura Ivonne Pantoja Abascal, informó que decidió no presidir la sesión para la votación de la terna emitida por la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior de Michoacán para ser congruente con las declaraciones que había realizado de manera previa, además de que jurídicamente es quien representa al Congreso de Michoacán.

Y es que de manera previa, la legisladora del Partido Acción Nacional (PAN) había señalado que se mantendría resguardado el dictamen mientras se resolvía el amparo que fue interpuesto por el ex titular de la Auditoría Superior de Michoacán (ASM), Miguel Ángel Aguirre Abellaneda.

El lunes declaré eso porque eso es como estaba actuando, pero si la junta (Junta de Coordinación Política) instruye otra cosa, no puedo hacer nada. Si soy la presidenta, pero no soy autónoma, dependo de la junta. No está por encima de las resoluciones judiciales, pero traen otra vía que les permite estar aquí.