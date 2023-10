El PRI Michoacán no será comparsa de nadie ni participará de una ilegalidad que podría derivar en un delito, al pretender, en sesión del Congreso del Estado, designar al titular de la Auditoría Superior de Michoacán, proceso que se encuentra pospuesto por una suspensión de carácter federal, aseguró Memo Valencia, presidente del Comité Directivo Estatal tricolor.

Afirmó que la dirigencia que encabeza junto a la secretaria general, Xóchitl Gabriela Ruíz González, determinaron, porque así los faculta un acuerdo del Consejo Político Estatal, a solicitar a las y los diputados locales priistas acudir a la sesión programada para este miércoles 18 de octubre, pero deberán abstenerse de votar y elegir de la terna propuesta a un eventual auditor.

“Para no ser parte de una ilegalidad que los puede llevar a la cárcel con todo y fuero local por la comisión de un delito federal, al violar la suspensión jurisdiccional, recalco, el fuero local no les servirá porque estarían cometiendo un delito federal”, dijo.

El líder del Revolucionario Institucional en la entidad, invitó a las dirigencias estatales del Partido de la Revolución Democrática y del Partido Acción Nacional a hacer lo propio con su bancada para no ser parte “de esta falacia”.

“El no tomar protesta y designar auditor es una falacia, es una burla a la ley porque elegirán a una persona para el cargo, aunque retrasen la designación formal, el PRI no será comparsa de nadie porque como dice el presidente de todos los mexicanos, Andrés Manuel López Obrador, nada ni nadie por encima de la ley, es nuestra postura”, mencionó.

En tanto, Edna Martínez Nambo, secretaria Técnica del Consejo Político Estatal, CPE, recordó que el acuerdo por el cual las y los diputados locales emanados del PRI tienen que acatar la agenda política dictada por la dirigencia nacional y estatal, lo conocen los siete legisladores, ya que, además de ser consejeros, lo votaron a favor en la sesión del 23 de septiembre de 2023, de ahí que los instó a ser congruentes con los lineamientos y postulados del Revolucionario Institucional.

“El Consejo Político Estatal insta a las legisladoras y legisladores locales emanados de nuestro partido a que, las iniciativas, dictámenes, posicionamientos y acuerdos debatidos, discutidos y votados en el Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo por el grupo parlamentario de nuestro partido, deban sujetarse a la agenda política propuesta por la dirigencia nacional y la dirigencia estatal del Partido Revolucionario Institucional”, dijo.

Memo Valencia, informó también que, el coordinador de la fracción priista, el diputado local, Jesús Hernández Peña, ya fue informado sobre la petición de la dirigencia estatal y se verificará su cumplimiento.