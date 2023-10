El dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Michoacán, Guillermo Valencia Reyes, reiteró que esta fuerza política deberá de ir en solitario en el ámbito local, ya que si bien no queda dudas de que a nivel federal irán en alianza con el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Y es que acusó que el PAN busca encabezar la fórmula para el Senado de la República y también la presidencia municipal de Morelia, situación que descartó, ya que aseguró luego de ser el partido más votado, “no están de adorno”.

“Que el Senado encabece PAN o PRD pero no puede ser el senado y Morelia. (…) Entonces que nos dejen la presidencia y vamos en coalición, yo no soy el problema tengo que cuidar los intereses del partido, si ellos se ponen de acuerdo y es su propuesta vamos con él (Alfonso Martínez Alcázar) pero no se pueden quedar con todo”, dijo.