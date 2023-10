El próximo lunes 23 de octubre será el estreno nacional de, ópera prima del director mexicano, dentro del marco delen su edición número 21, función que se llevará a cabo en Cinépolis Centro Morelia en punto de las 16.00hrs. Protagonizada por, este drama indaga en identidades sordas poco representadas y muestra la complejidad de todos los mundos del espectro audible dentro de su cotidianidad.

Por las mañanas Miriam enseña Lengua de Señas Mexicana y por las tardes es parte del montaje profesional de la obra de teatro La Gaviota, además mantiene una relación estable y pasional con su novia Lola, una mujer sorda oralizada. Como la mayoría de personas HOPS (hijos oyentes de padres sordos), Miriam siempre ha sido un puente entre el mundo de los sordos y el de los oyentes. Su identidad es “ser la que escucha”, pero su mundo empieza a colapsar cuando la otosclerosis que padece desde niña comienza a dejarla sorda.

Esta película indaga en el proceso de duelo que confronta a la protagonista con aquellas certezas que consideraba la componían como individuo. El guion fue comisionado a la ganadora del Ariel a Mejor Guión Original en 2014 por la cinta “La Jaula de Oro”, Lucía Carreras. Es una historia honesta que revela la complejidad en un proceso de transición hacia lo inevitable. Un trayecto repleto de dudas, miedos e inseguridades.

La película es una experiencia inmersiva producida en colaboración por This is Why, Animal de Luz Films y Sorry, Dave, donde el ambiente acústico, los tonos y el volumen desempeñan un papel esencial en la trama. El diseño sonoro, realizado por Miguel Hernández y Mario Martinez Cobos, permite al espectador ser testigo de los cambios y matices que transforman gradualmente la realidad de la protagonista.

All the Silence, su título internacional, representa el debut en la dirección cinematográfica de Diego del Río, cuyo trabajo en teatro ha destacado al poseer más de 30 obras exitosas en escena tales como La Gaviota (2015), Casi Normales (2018), El zoológico de cristal (2018), Buenas Personas (2018), Memoria (2021), Coordenadas sutiles (2021), Todos eran mis hijos (2023) y Momma (actualmente en cartelera). Ahora, la carrera del también profesor de interpretación y director artístico del Conservatorio de Actuación, se abre paso en la pantalla grande con este proyecto que inició filmaciones en febrero del 2022, pero que llevó un proceso de trabajo de casi nueve años y es producto especialmente de la estrecha colaboración entre el director y la actriz Adriana Llabrés.

Este proyecto, producido por Luis Salinas, Inna Payán y María Ayub, cuenta con las actuaciones estelares de Adriana Llabrés, Ludwika Paleta y Moisés Melchor; así como la participación especial de figuras representativas del teatro y del cine mexicano como Diana Bracho, Arcelia Ramírez, Montserrat Marañón, Enrique Arreola, Mauricio García Lozano, Eugenio Rubio, Vicky Araico, Angélica Bauter y Enrique Singer, por mencionar algunos.

Cabe destacar que es una película bilingüe (Español y Lengua de Señas Mexicana) y en ese sentido la fotografía de Octavio Arauz está diseñada para el público sordo. También cuenta con un cast de intérpretes que pertenecen a la cultura sorda de un modo u otro o son sensibles al tema, como Adriana Llabrés, que padece otosclerosis desde niña (una calcificación en el tímpano que va reduciendo el espectro audible) y que fue la base de inspiración para el desarrollo de esta película, Ludwika Paleta, que padece acúfeno (tinnitus) desde hace una década, Moisés Melchor, actor sordo profundo no oralizado hablante de LSM, Montserrat Marañón, actriz oyente hablante de LSM en nivel avanzado o Enrique Singer, uno de los directores fundadores de la compañía de teatro Seña y Verbo. El actual director de esta última, Eduardo Domínguez, ha sido un colaborador clave en la realización de esta película, al ser quien tradujo el guion a LSM y supervisó encuadres y señas durante la filmación, además de contar con una participación especial como actor, igual que otros actores y actrices sordas del prestigioso grupo teatral.

Un filme de 78 minutos que comenzó su ruta de festivales este mes de octubre en el Warsaw International Film Festival y el Río de Janeiro International Film Festival; ahora se prepara para su estreno nacional como parte de la selección oficial en competencia del 21° FICM el próximo lunes 23 de octubre a las 16hrs. en Cinépolis Centro Morelia, para después continuar con más festivales internacionales y finalmente su exhibición comercial.