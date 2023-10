El dirigente de Morena en Michoacán, Juan Pablo Celis Silva, se dirigió a militantes y simpatizantes del partido guinda en donde afirmó que tanto la mayoría del pueblo de Michoacán como la del pueblo de México apoyan a la Coordinadora de Defensa de la Transformación.

Celis Silva expresó que la Dra. Claudia Sheinbaum, ha recalcado la importancia de sumar a más gente al movimiento y al proceso histórico transformador, personas de buena voluntad que no quieren que regrese el pasado, que les gusta lo que está haciendo el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y que quieren contribuir a darle continuidad a la Cuarta Transformación.

El dirigente morenista, enfatizó que Michoacán siempre ha sido tierra obradorista y un bastión histórico de la izquierda en el país, por lo que las personas están entusiasmadas en seguir regenerando la vida pública de la nación.

“En todos los municipios del estado nos organizamos del lado del pueblo, escuchamos las inquietudes de la militancia y promovemos incansablemente la unidad bajo los tres principios elementales del movimiento: no robar, no mentir y no traicionar”, concluyó Celis Silva.