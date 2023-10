El presidente Andrés Manuel López Obrador defendió al general Salvador Cienfuegos, quien fungió como el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) durante la administración del expresidente Enrique Peña Nieto, de los señalamientos en su contra por el caso de Ayotzinapa.

El mandatario afirmó que no hay indicios en las investigaciones de la desaparición de los 43 normalistas en Guerrero en las que se acuse de manera directa al general Cienfuegos.

“¿Por qué les molesta lo del general Cienfuegos? No es solo por lo de los 43, no, no, no, para empezar a responder sobre esto, no hay en la investigación nada en donde se acuse de manera directa al general Cienfuegos de Ayotzinapa, para que también quede claro”, declaró López Obrador durante su conferencia mañanera.