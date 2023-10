En un hecho histórico, el Pleno del Congreso del Estado de Michoacán aprobó por unanimidad la Ley de Búsqueda de Personas del Estado de Michoacán de Ocampo, iniciativa presentada por la madre buscadora y diputada Margarita Pérez López.

A cinco años de que la federación aprobó la base legislativa para el país, la legisladora expuso ante el Pleno del Congreso michoacano los motivos para buscar el voto de sus colegas, a quienes llamó a ser solidarios y contribuir con el fruto de la esperanza al hacer que la iniciativa se convierta en ley y entre en vigor en favor de los michoacanos.

Estamos ante un momento histórico para nuestro estado, a punto de ofrecer un poco de luz para todas las personas desaparecidas y los familiares de éstas.

Con esta reflexión, la diputada también saludó y dio la bienvenida a diversos colectivos, a familiares de personas desaparecidas, en especial a la Mtra. Janik Erandi Equihua Equihua, titular de CAI Michoacán, la Dra. Reyna Lizbeth Ortega Silva, Visitadora Regional de la CEDH y a Josué Alfonso Mejía Pineda, Comisionado Ejecutivo de la Comisión de Atención a Víctimas de nuestro estado, a este último le reconoció su profesionalismo y empatía con la causa, mismo que aseguró que “con poco, hace mucho”.

Margarita López subrayó la importancia que tendrá esta ley para encausar los esfuerzos de todos los órdenes de gobierno e instancias relacionadas para atender la grave problemática que lastima a miles de familias michoacanas.

Mediante este producto legal, brindaremos un marco de actuación coordinada, lograremos un balance institucional, buscando ser más certeros en el camino de la implementación del quehacer para encontrar a las Personas Desaparecidas.

Rememoró que a más de cinco años de la entrada en vigor de la Ley General sobre Desaparición de Personas en nuestro País, por fin Michoacán, se integrará a la lista de no más de 15 estados que cuentan con un marco legal de actuación local en esta materia.

Una vez que la Ley entre en vigor, dijo, seremos garantes y exigiremos a nuestras autoridades que actúen con firmeza para combatir este mal que afecta a miles de michoacanos: “de nada servirá este marco legal si su implementación no se hace de manera efectiva y sin dilaciones” advirtió.

Asimismo indicó que la ley es un logro más de los movimientos liderados por las familias de las personas desaparecidas, por lo cual, desde la máxima tribuna del estado le advirtió a las autoridades, que éste es un documento sólido, que permitirá que las instituciones especializadas en la investigación y búsqueda de personas desaparecidas refuercen su actuar, para que apliquen todo lo que este marco legal ofrece y devolver a las personas desaparecidas a sus familias.

Por tal motivo hizo un exhorto a las autoridades para que sean sensibles ante estos delitos, y que “se sumen a estos esfuerzos para que su actuación sea eficiente, eficaz y que procedan con rapidez, observando siempre el principio de participación conjunta; ¡Sin las Familias, NO!”

Para ahondar en este mensaje la legisladora aseguró que es innegable que la participación de los familiares de Personas Desaparecidas ha demostrado en todo momento ser la mejor manera de preservar el espíritu de esperanza y de buenos resultados.

Por ello consideró que esta participación puede ser el instrumento idóneo para sentar las bases jurídicas de una política de prevención de las desapariciones y articular la acción del Estado de manera coordinada.

En su llamado al voto la diputada explicó que “padecer y describir los diversos modos de desaparición y cada caso en particular de un ser querido se convierte en un calvario, porque la mayor parte de estos atroces actos delictivos son crueles y sus perpetradores quieren que ya no los busquemos. Cuántas veces encontramos a alguien que nos dice su familiar está muerto, ya deje de buscar; ante eso las madres sacamos valentía del amor que tenemos por nuestros hijos, para no claudicar en nuestra búsqueda y sin temor les decimos: “Vivos se los llevaron, vivos los queremos”.

Y cuando estos grupos criminales e incluso las instituciones que nos revictimizan y no cumplen con su obligación de investigar nos dicen de una u otra forma, “que no tiene sentido buscar más, que mejor olvidemos y lo dejemos por la paz”; la respuesta ha sido y será: “Si estás en nuestra memoria, no estás muerto.”

Por último agradeció a las y los diputados que integran las comisiones de Justicia y Gobernación, a quienes participaron en la construcción y diversas mesas técnicas de trabajo para la consolidación de esta Ley, pero sobre todo, a las familias amorosas y valientes que no dejan de buscar a sus seres queridos, que luchan y levantan la voz incansablemente para que se nos haga justicia. “Muchas gracias a todas y todos ellos, les digo que aquí tienen un hombro para llorar, a alguien que será empático y pateará las puertas que se requieran para que sean escuchados, pero sobre todo les ofrezco mis manos para seguir y salir a buscar y regresar a nuestros ángeles a casa”.