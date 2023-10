La Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) dio el banderazo de arranque a las brigadas de salud mental que brindarán servicios psiquiátricos y psicológicos en lengua purépecha en comunidades originarias, lo que coloca al estado a la vanguardia a nivel nacional.

En presencia de la representante de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones (Conasama), Layla Ibáñez López; y de la presidenta honoraria del Sistema DIF Michoacán, Grisel Tello Pimentel, la titular de la dependencia, Belinda Iturbide Díaz, informó que los especialistas visitarán casa por casa para derivar de forma oportuna a los pacientes.

Para ello, el director de Salud Mental de la SSM, Carlos Bravo Pantoja, equipó a los brigadistas con uniformes, equipo de cómputo, material didáctico y cuadernillos, para distribuir entre la población guías prácticas y manuales de orientación sobre detección oportuna y atención del suicidio, ansiedad y depresión.

Los centros de salud de Quiroga, Nahuatzen, Jacona y La Piedad fueron equipados con computadoras y cámaras para que ofrezcan consultas de salud mental a distancia, y la atención pueda llegar hasta las viviendas de la población si no le es posible trasladarse a un centro de salud.

La representante de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones (Conasama), Layla Ibáñez López, destacó que en Michoacán “se ve reflejado el interés y compromiso de la administración de Alfredo Ramírez Bedolla de impulsar la salud mental creando redes de apoyo en las comunidades” y que los habitantes de los pueblos indígenas, una vez que conozcan el trabajo de los brigadistas, “se acercarán con confianza a solicitar atención médica”.

Por su parte, Tello Pimentel exhortó a la población michoacana a pedir ayuda, pues dijo no es normal estar siempre triste, no querer ir a la escuela, no querer levantarse ni convivir sanamente con amigos y la conminó a interesarse en la lectura, el arte, el deporte, pasatiempos y la cultura. “Antes de refugiarse en el tabaco o el alcohol, solicitar ayuda a la Dirección de Salud Mental”, aportó.

Lo anterior en el marco del Día Mundial de la Salud Mental, en donde en el segundo año de la actual administración se han brindado 86 mil consultas de salud mental en la SSM, de enero a la fecha, cifra superior a la del 2022 que fue de 68 mil 258 consultas anuales.