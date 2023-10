El presidente Andrés Manuel López Obrador y mandatarios de 23 entidades firmaron el acuerdo para federalizar el sistema de salud por medio del IMSS-Bienestar, el cual se planea que funcione al 100 por ciento en marzo de 2024.

El mandatario federal agradeció a los gobernadores la confianza en el Gobierno Federal para adherir a sus estados a dicho programa de salud pública.

“Hoy es un día muy importante porque vamos a firmar ya el acuerdo con 23 estados que han aceptado sumarse, participar conjuntamente con la Federación, para que no falten medicamentos, para que haya médicos especialistas, que no solo se tenga el derecho al llamado cuadro básico sino a todas las medicinas, todas, en forma gratuita, que no se cobre por la atención médica ni por intervenciones quirúrgicas, ni por operaciones, por nada, porque la salud no es un privilegio, es un derecho de nuestro pueblo”, expuso.