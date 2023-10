Para mí, Claudia Sheinbaum tiene un pie en Palacio Nacional y es casi un hecho que será la Presidenta de México. ¿Por qué? Por varios factores, pero hoy solo mencionaré uno: El frente del PRI, PAN y PRD nunca ha logrado entender cómo piensan las clientelas, por lo tanto, no hacen neurocomunicación y neuromarketing que vaya dirigido al subconsciente de esas clientelas electorales.

Hace 20 años, el Dr. Gerald Zaltman, profesor emérito en la Escuela de Negocios en Harvard lo explicó de manera muy sencilla y desde entonces los países más avanzados del mundo y las marcas de mayor prestigio mundial aplican este conocimiento con neuromarketing, que bien puede ser de tipo comercial o político.

Zaltman aseguró que el 95% de las clientelas, es decir, de los seres humanos, eligen bienes, productos, servicios o marcas y toman sus decisiones desde el subconsciente, lo que significa que pesan más las emociones que los razonamientos.

Ahora bien, hablando de política, los que gustan de pensar dirán que los ciudadanos electores deberían recibir de la candidata presidencial del Frente Amplio por México (PAN, PRI, PRD) Xóchitl Gálvez, razonamientos, propuestas, datos duros y argumentos para elegirla y para desestimar a la candidata de Morena Claudia Sheinbaum.

Sé perfectamente que los que gustan de razonar aseguran que las campañas son eventos para dar y recibir propuestas que lleven a la toma de decisiones, pero esto no resulta efectivo y aquí está el grave error de los frentistas del PAN, PRI y PRD y de todos aquellos que desean que no gane Claudia Sheinbaum.

Siguen sin creer y entender que las campañas electorales y cualquier tipo de campaña (comercial o política) son ejercicios meramente emocionales.

Claudia Sheinbaum tiene un pie en la presidencia porque las historias que cuenta y la técnica de narración que utiliza está muy improntada en la mente de millones de obradoristas y con ellos bastará para tener un buen margen de votación.

En cambio, Xóchitl Gálvez no tiene y no ha construido una macro-historia y diversas micro-historias consistentes entre sí, para que los votantes indecisos la elijan como Presidenta de México. Y digo los indecisos, porque solo con millones de indecisos lograría el triunfo, no así con los que ya se dicen definidos por ella.

La candidata Sheinbaum utiliza historias emocionales y con códigos culturales y antropológicos que durante muchos años ha improntado López Obrador en la mente de millones de personas y eso será parte de su éxito en 2024, porque está llegando directamente al subconsciente de los fieles y seguramente de indecisos.

¿Será esta la clave en la comunicación y marketing de Claudia Sheinbaum? Así será y al inicio expliqué por qué, aunque para ser franco estaré a la espera de que lleguen extranjeros a trabajar con Xóchitl Gálvez esto que digo.

*El autor es consultor, tiene estudios de doctorado en Política, de maestría en Comunicación, de maestría en Neuromarketing, de maestría en Ciencia Política y de licenciatura en Derecho / WhatsApp 4433181742.