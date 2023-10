En Zitácuaro y ante cientos de militantes de diversos municipios del Oriente, el líder del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Octavio Ocampo Córdova, destacó que “son tiempos de decisiones, y tenemos que tomar las mejores, las que más convengan a nuestro querido Zitácuaro”.

“Aquellos que piensan y creen que el PRD está desaparecido, desde aquí les decimos que están equivocados, que tenemos una gran fortaleza. Se van a quedar con las ganas de vernos debilitados, porque todos los días trabajamos para seguir fortaleciendo a este partido político que mucho ha contribuido al país”, expresó Ocampo, quien recordó que en el 2021 el PRD hizo una valiosa aportación para el triunfo de Zitácuaro.

Mienten aquellos que dicen que el PRD va a desaparecer, “el PRD no puede desaparecer mientras siga habiendo inseguridad, mientras la gente siga navegando por el derecho a la salud, mientras no tengan una vivienda digna donde vivir, mientras siga creciendo la pobreza o no tengan un salario digno”.

El líder del Sol Azteca aseguró que en el PRD en el Oriente hay grandes mujeres y hombres, con carácter, con el perfil idóneo y experiencia en territorio, “los perredistas conocemos muy bien Zitácuaro, cuando nos ha tocado gobernar aquí nos distinguimos por traer desarrollo”, agregó.

Exhortó a los asistentes a salir a las calles, a las colonias, a escuchar a la gente, a construir un proyecto diferente que permita resolver las problemáticas que enfrenta el pueblo de México, “hay que ponerle ganas, corazón y mucho amor a nuestro partido y lo que representa”.

Acompañaron el regidor del PRD en Zitácuaro, Ulises Romero, la delegada distrital del PRD, Rosario Cruz, los dirigentes del PRD en Zitácuaro encabezados por Alberto Bucio, así como militancia presidentas y presidentes de Contepec, Irimbo, Jungapeo, Angangueo, Ocampo, y otros.