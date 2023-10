Morelia, Michoacán; 07 de Octubre del 2023.- Por segundo año consecutivo el Colegio de Morelia fue sede de la gira de documentales Ambulante, con la proyección de la película, “Meet me in the bathroom”.

“A través del séptimo arte se logra la reconstrucción del tejido social, que es en lo que ha puesto gran interés el Gobierno que encabeza nuestro Presidente, Alfonso Martinez Alcázar”, destacó el director general del Colegio de Morelia, Iván Fernando Barrales Alcántara, durante la bienvenida que dio a los asistentes.

Asimismo, destacó que estás acciones también forman parte de la campaña CM Es Cultura y CM Es Arte, a través de la cual se busca acercar ambos rubros a la población del norte de la ciudad.

Fue así que los asistentes disfrutaron de una gran velada, en el Teatro Chucho Monge del Colegio de Morelia al sumergirse en las historias del surgimiento de las bandas musicales como: Interpol, The Strokens, LCD Soundsystem y Yeah Yeah Yeahs, que surgieron a principios de los años 2000 en Nueva York, E. U.

“Meet me in the bathroom”, Encuéntrame en el baño, muestra un viaje inmersivo a través de la escena musical de Nueva York al comienzo de los años 2000, con material inédito.

Cabe mencionar que esta película ha sido clasificada dentro de la sección denominada “Sonidero” por Ambulante, las cuales exploran las formas en que el sonido y la música han marcado momentos de encuentro, de gozo, de lucha y de innovación.

En la confluencia entre diferentes disciplinas artísticas y material de archivo, estas obras nos conectan con nuestra propia pertenencia, identidad y fisura.