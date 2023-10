La Secretaría de Educación del Estado (SEE) alerta a docentes y trabajadores de la educación a no participar en cambios irregulares de centros de trabajo, los cuales implican sanciones administrativas y no pueden regularizarse.

La dependencia estatal reiteró que la federación establece un proceso para estos movimientos, mismo que ejecuta la Unidad Estatal para la Carrera de las Maestras y Maestros (UESICAMM); quienes participen en un proceso distinto incurrirán en responsabilidad y se sujetarán a los procedimientos que establece la norma vigente.

La resistencia a apegarse a los procesos deriva de que en Gobiernos pasados se normalizaron prácticas irregulares, mismas que representaban negocios millonarios para pequeños grupos; ante ello la Secretaría de Educación alerta a los trabajadores a no dejarse engañar y reitera, los cambios son gratuitos y no requieren intermediarios.

Este año se emitió una circular en torno al tema, misma que se puede revisar en el siguiente link: https://bit.ly/3S7MRVv. La próxima convocatoria oficial para cambios de centro de trabajo se tiene proyectada para el primer trimestre de 2024, y se da a conocer mediante UESICAMM.