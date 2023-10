La dirigencia estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD) será respetuosa de las decisiones que tomen los municipios respecto a las alianzas, no habrá imposiciones, destacaron integrantes de la Dirección Estatal Ejecutiva (DEE) del PRD.

El Presidente del PRD, Octavio Ocampo Córdova, enfatizó que se debe actuar con toda la institucionalidad, con unidad e inclusión para obtener los triunfos en el 2024.

Asimismo, destacó que se deberán promover mecanismos democráticos para la selección de candidatas y candidatos, mediciones, asambleas, encuestas, pero que al final permitan salir en unidad para poder ganar elecciones. “Hoy los tiempos nos demandan a cerrar filas”, acotó.

Octavio Ocampo estableció el compromiso de respetar la decisión de la militancia y liderazgos en los municipios.

Donde la gente decida que tengamos que ir aliados con el PRI y con el PAN, o con PRI o con PAN, lo vamos hacer, pero donde decidan que no tengamos que hacerlo porque no conviene al municipio vamos a ser muy respetuosos, vamos a respetar la opinión de la gente, no vamos a imponer de ninguna manera una alianza.