El secuestro de la alcaldesa de Cotija, Yolanda Sánchez Figueroa se encontraba programado para durar una semana, informó la presidenta del comité estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Refugio Cabrera Hermosillo.

En rueda de prensa, señaló que la alcaldesa fue tratada “bien” por sus captores, ya que le dieron sus comidas a sus horas y no la golpearon, toda vez que la presidenta pudo escuchar durante su secuestro que “las redes estaban muy fuertes a su favor”.

Añadió, que Yolanda Sánchez no tiene plena confianza en los elementos de seguridad que envía el gobierno del estado, por lo cual, privilegiará su seguridad con los policías municipales de Cotija, ya que busca tener precaución con la gente que se encuentre cercana a ella.

Al respecto sobre amenazas con las que cuente al momento, Cabrera Hermosillo aseguró que no tienen conocimiento de ninguna, sin embargo, tampoco está establecido si continuará al frente de la presidencia municipal, ya que existen “secuelas del problema”.

“Ha estado despachando, no ha dejado de trabajar, no está segura de quedarse en el cago, no ha dejado de trabajar pero no está segura, su familia la presiona porque quiere que pida licencia, pero aún no nos confirma nada”, dijo.

La presidenta del PAN en Michoacán reconoció que si hubo una serie de peticiones por parte del crimen organizado, sin embargo, la alcaldesa le ha informado que no están a su alcance y no puede cumplirlas, toda vez que no le puntualizó los encargos.

Finalmente, el secretario general del PAN, Javier Estrada Cárdenas refirió que esperan que las tres personas que fueron detenidas en Jalisco por presuntamente estar involucrados en el rapto de la funcionaria, si hayan sido partícipes, ya que en “estos temas todo puede pasar”.