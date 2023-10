En impulso a un Pacto por Las Mujeres, la dirigencia estatal del PRI Michoacán, encabezada por Memo Valencia y Xóchitl Gabriela Ruíz González, firmaron para enviar al Instituto Electoral de Michoacán, IEM, la propuesta para que, mediante acción afirmativa, se garantice el principio de paridad de género horizontal, vertical y transversal, y así, se definan listas de candidaturas a las presidencias municipales solo para mujeres.

El objetivo es que se utilicen bloques de competitividad en donde todos los partidos políticos postulen mujeres en los municipios que determine el Instituto Electoral de Michoacán, agregó el dirigente priista, Memo Valencia.

Hay una asignatura pendiente con las mujeres en nuestro país, y en Michoacán queremos ir a la vanguardia, como lo hemos venido haciendo en reiteradas ocasiones, es tiempo de las mujeres y queremos que esto se lleve al terreno de los hechos y, por eso, hoy vamos a formalizar un gran pacto por la mujer.

El dirigente estatal recordó que, el Partido Revolucionario Institucional fue el primero en hablar y poner en práctica la paridad de género para impulsar la participación de más mujeres en política, la cual después se elevó a rango constitucional; reiteró la invitación a los dirigentes de los demás partidos en la entidad para que se sumen y suscriban esta propuesta, porque aún “es una asignatura pendiente”.

Esta intención es con el ánimo de que sea copiada por los demás dirigentes de partidos políticos que se puedan sumar, que no haya distinción partidista, que este tipo de causas son las que nos unen a todos, son las que nos deberían de unir a todos los que tenemos una función política, porque es objetivo fundamental impulsar la participación de las mujeres.

Xóchitl Gabriela Ruíz González, secretaria General del PRI Michoacán, recalcó que, a pesar de existir jurisprudencias y estar en la Constitución la paridad de género para procesos electorales, estos instrumentos no se han cumplido y no han garantizado al 100 por ciento el derecho de las mujeres, de ahí la propuesta impulsada por el Revolucionario Institucional, para hacerse efectiva en el proceso electoral 2023-2024, porque “las mujeres no solamente son un tema de cuota, sino un tema de capacidad, de talento y compromiso con el país”.

A la rueda de prensa acompañaron el delegado del CEN en Michoacán, Enrique Rojas Orozco; la secretaria Técnica del Consejo Político Estatal, Edna Martínez Nambo; los diputados locales priistas, Adriana Hernández Íñiguez, Gloria del Carmen Tapia Reyes, Samanta Flores Adame y Jesús Hernández Peña; la alcaldesa de Huiramba, María Rocío Domínguez Nambo y Ana Brasilia Espino Sandoval, representante del PRI ante el IEM.

Además de las secretarias del Comité Directivo Estatal, de Finanzas y Administración, Berenice Álvarez Álvarez; Diana Carolina Tomas Flores, secretaria Particular; Rocío Santos de La Cruz, de Vinculación con la Sociedad Civil; Arely Rodríguez Ortíz, coordinadora estatal de Afiliación y Registro Partidario.

Estuvieron también presentes dirigentes de organizaciones y sectores adheridos al PRI, como Marisol Aguilar Aguilar, del Organismo Nacional de Mujeres Priistas, ONMPRI; De la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, CNOP, Paola Ceja Téllez; del Movimiento Territorial, MT, Sofía Ulloa; de la Fundación Colosio, María del Rocío Luquín Valdés.