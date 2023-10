Luego de que el dirigente del Partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en Michoacán, Juan Pablo Celis Silva, calificara como un berrinche la ausencia de los partidos de la oposición a la mesa de gobernabilidad, el dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Guillermo Valencia Reyes, calificó como lamentable esta declaración.

“La política así es, el calificativo utilizado por el dirigente de Morena (Juan Pablo Celis Silva), es lamentable porque esto es político, y a veces la ausencia es una forma de protesta y lo hicimos para protestar”, reiteró.

El líder partidista recordó que se consultó esta decisión con los diputados locales y presidentes municipales de esta fuerza, por lo que se aprobó por la mayoría no presentarse en señal de solidaridad con el Partido Acción Nacional (PAN) en manifestación por el rapto de la alcaldesa de Cotija, Yolanda Sánchez Figueroa.

Además, reiteró que estas mesas de gobernabilidad no tienen una participación obligatoria de los dirigentes partidistas, y consideró que no se debe de poner límite cuando se dialoga en el tema de seguridad, por lo que aseveró que no irán a solamente ser espectadores.